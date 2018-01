Venemaa: Ukraina valmistub uueks sõjaks

Vene parlamendi ülemkoja väliskomisjoni esimees Konstantin Kossatšov oli varem öelnud, et seadus muudab tühiseks Ukraina konflikti lõpetamiseks sõlmitud Minski kokkuleppe. «Põhimõtteliselt pöörab Ukraina olukorra lahendamise pea peale,» ütles Kossatšov uudisteagentuuri Interfax vahendusel.

Ukraina ülemraada võttis täna vastu eelnõu, mis näeb ette riigi idaosas Donbassis Kremli-meelsete separatistide kontrolli all olevate alade taasliitmise Ukrainaga. Eelnõu järgi on Donetski ja Luganski piirkonnad agressorriigi Venemaa ajutise okupatsiooni all. Samuti lubab eelnõu kasutada sõjalist jõudu nende alade taasühendamiseks Ukrainaga.