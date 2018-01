ÜRO: viimased kolm aastat olid Maa pinnatemperatuurilt rekordkuumad

Aasta 2016 on El Niño mõju tõttu mõõdetutest kuumim. Aastatest, mil El Niñot ei registreeritud, oli kuumim 2017. Viimasest 18 kuumimast aastast 17 on olnud sel sajandil.

«Pikaaegne temperatuuritrend on palju olulisem kui üksikute aastate pingeritta seadmine ning see trend on tõususuunaline,» ütles WMO peasekretär Petteri Taalas. «Lisaks on olnud erakordne soojenemise ulatus viimase kolme aasta jooksul.»