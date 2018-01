Remondis pettunud Soome ajakirjanik nõuab eestlaste firmalt kopsakat kahjutasu

Veitola ja remondimeeste vaidluse üheks põhjuseks on vaipkate, mis on Veitola arvates liimitud valesti. Kaebuses märgitakse, et remondi käigus on jäänud vanad viimistluskihid eemaldamata. Selle tõttu tekkis vaipkatte liimi ja viimistluskihtide vahel keemiline reaktsioon, mis põhjustas hallitust ning perekonnale tervisehäireid.