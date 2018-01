Soomel tuleb Hiinast saadud pandade eest krõbedat hinda maksta

Ajaleht Iltalehti tsiteerib põllu- ja metsamajandusministrit Jari Leppät, kelle sõnul poleks paremat kingitust kui pandad võimalik Hiinalt saada. Ministri mõttekäik ei pea siiski paika, sest pandad on antud Soomele hiigelsumma eest aastateks hoopis rendile.

Lisaks Soomele on Hiina pandadiplomaatia tulemusena võimalik neid loomi näha veel 15 riigis, sealhulgas Saksamaal, Malaisias, Singapuris, Austraalias, Kanadas ja mitmel pool mujal. Enamik nendest riikidest ei kritiseeri Hiina inimõiguste olukorda ning on keskendunud pigem kahepoolsete majandussuhete tugevdamisele.

Oxfordi ülikooli andmetel said näiteks Austraalia ja Kanada hiidpandad siis, kui need riigid sõlmisid Hiinaga mahukad energeetikalepped. Ka Soomel on hiinlastega sõlmitud arvukalt kaubandusleppeid ning tehasehankeid. Eelmisel aastal sai Hiinast Soome suurim puidu ekspordimaa.