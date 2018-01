Põhja-Korea kavandab päev enne olümpiat sõjaväeparaadi

Diplomaatidele saadetud kutsed ja satelliitfotod tõestavad, et Põhja-Korea kavandab enne 9. veebruaril algavat Pyeongchangi taliolümpiat suurt sõjaväeparaadi.

CNNi valdusesse sattunud kiri Põhja-Korea kaitseatažeedele kutsub üles neid oma pereliikmetega Pyongyangis 8. veebruaril toimuvatele pidustustele, et tähistada Korea Rahvaarmee asutamise 70. aastapäeva.

Pyongyangi diplomaatilised allikad kinnitasid, et ürituse kutse on saanud Põhja-Koreaga seotud kaitseatažeed.

«Väljak on tavaliselt väga aktiivne enne paraade, suur osa aastast seisab see tühjana,» teatati raportis, lisades, et ettevalmistused väga suurteks paraadideks algavad juba kuid enne ürituse toimumist.