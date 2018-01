Venemaa ei kavatse tuumarelvastusest loobuda

Ühendriigid, Prantsusmaa ja Suurbritannia tõid välja, leping õõnestab olemasolevat julgeolekutasakaalu, mis on rahvusvahelise rahu ja julgeoleku tagamiseks vajalik.

Lavrov rõhutas, et tuumarelvade kaotamine ei ole õige tee, kuna see avaldaks juba olemasolevale tuumarelvade piiramise leppele destabiliseerivat mõju. Samuti hoiatas ta, et selles valguses oleks näiteks Iraani tuumaleppe läbikukkumine äärmiselt murettekitav.