Venemaa töötab välja futuristlikku tuumarelva

Drooni kujutaval illustratsioonil selgitati, et sellised relvad on kaugjuhitavad ja võimelised tekitama radioaktiivse saastatuse tsoone, mis pärsivad piirkonnas pikaks ajaks sõjalist, majanduslikku ja muud tegevust.

2015. aasta novembris teatas Kremli kõneisik, et dokumendi jõudmine riigitelevisiooni oli eksitus, samas relva arendamist ümber ei lükatud. Analüütikute väitel oli lekke näol tegu Kremli tahtliku sammuga.

Nüüd on USA luureteenistused relva arendamist kinnitanud ja üritavad sellele vastust leida.

Esimesed märgid vastutegevusest ilmnesid USA kaitseministeeriumi tuumaraportist, mis määrab selle, millistel tingimustel USA võib tuumarelvasid kasutada. 64-leheküljeline dokument ei ole veel lõplikult kinnitatud.

Lisaks üldteada tuumaarsenali moderniseerimisele lisati Venemaa kohta käivas lõigus ka märkus allvee-drooni kohta.

«Venemaa arendab vähemalt kahte uut mandritevahelist raketisüsteemi, hüpersoonilist liugurit ja uut iseliikuvat mandritevahelist tuumavõimekusega allvee-torpeedot,» seisab dokumendis.

Viimane märge paistab viitavat allvee-droonile, mida Venemaa riigitelevisioonis tutvustati nime all Status-6.

Lääne analüütikud on öelnud, et kui sellist relva kasutatakse näiteks USA idarannikul, tekitaks see radioaktiivse ala suurte linnade lähedal ja muudaks laiad piirkonnad elamiskõlbmatuks. Mõned on suure purustusvõime tõttu nimetanud relva «viimsepäevamasinaks».

Washingtoni analüütikud ja relvaeksperdid on kinnitanud dokumendi autentsust, rõhutades samas, et dokumendi lõplik versioon ei ole veel kinnitatud. Pentagon ei ole nõustunud kommentaare väljastama.

Washingtoni mereanalüüsi osakonna sõjaline ekspert Dmitri Gorenburg sõnas, et veealuse drooni mainimine dokumendis kinnitab, et venelased on sellise relva kallal töötamas.

«Küsimusele, miks nad peaksid sellist relva tahtma, on minu pakkumine, et see on vastus meie raketikaitsesüsteemile, mis piirab nende vasturünde võimekust,» selgitas Gorenburg.

«Venelased tahavad selgeks teha, et kuigi meil on võimekus nende mandritevahelised raketid maha võtta, on neil ka muid meetmeid,» lisas ta.