POSTIMEES HELSINGIS: vastased loodavad suruda Niinistö teise ringi

Täna avaldatud Soome päevalehe Helsingin Sanomate (HS) arvamusküsituse andmetel on Soome presidendivalimistel kandideeriva presidendi Sauli Niinistö toetus on langenud 68 protsendile, eile avaldatud Alma Media tellitud uuringu hinnagul aga lausa 58 protsendini. Detsembris avaldatud Yle küsitluses oli sama näitaja üle 70 protsendi.

Mõlema küsitluse ühine trend on aga see, et esikolmikusse on tõusnud Soome Keskerakonna europarlamendi saadikust veteranpoliitik Paavo Väyrynen (Alma Media 7 protsenti, HS 8 protsenti).

Keskerakonna ametliku kandidaadi, endise peaministri Matti Vanhaneni toetus on Alma Media küsitluses viis, HSil kolm protsenti. Edetabeli lõpust leiame Vasakliidu Merja Kyllöneni (Alma Media 4, HS 3 protsenti) ja ja Sotsiaaldemokraatliku partei kandidaadi Tuuli Haataineni (Alma Media 4, HS 2 protsenti). Viimasel kohal on Rootsi Rahvapartei Nils Torvalds (Alma Media 2 protsenti, HS 1 protsent), kes on ainus presidendikandidaat, kes on lubanud, et viib Soome NATO-sse.