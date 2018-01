Vene võimud puistavad Navalnõi valimisstaape

Eile kaebas Navalnõi Vene põhiseaduskohtusse presidendi valimise seaduse, sest see on tema arvates vastuolus põhiseadusega.

Navalnõi vaidlustatuga sarnast normi on põhiseaduskohus arutanud juba kord varem valimisseaduse vaidlustamise raames. Mõlema seaduse vaidlustatud normid on ühesugused ja kohtu seisukoht nende osas ei ole muutunud, mistõttu keeldus põhiseaduskohus Navalnõi kaebust arutamast.

«Erinevalt hageja arvamusest, et föderaalseadused ei saa kitsendada kodanike passiivset valimisõigust presidendivalimistel, on taolise piirangu sisseviimine eriti tähtis, sest võimalus valida sellesse ametisse isik, kes on mõistetud vangi raske või eriti raske kuriteo eest ja kellel on kehtiv kriminaalkaristus taolise kuriteo eest, kätkeb suurt ohtu õigusriiklusele ja demokraatiale,» ütles kohus eile.