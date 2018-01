Al-Qaeda lööb üle Islamiriigi toetajaid

Värbamiskampaania sai alguse juba eelmisel suvel enne seda, kui IS oma viimased kantsid kaotas, mis tõestab, kui oluline al-Qaedale islamistide toetuse võitmine on.

Arvatakse, et ka Aafrika Saheli regioonis käib al-Qaeda kibe värbamistegevus ning rühmitus on võitnud oktoobris Nigeris neli USA eriüksuslast tapnud kohaliku islmaistliku sõjapealiku Adnan Abu Walid al-Sahrawi toetuse.

Palju tõenäolisem on see, et suurem hulk toetajaid lahkub siis, kui rühmituse rahalised varud ammenduma hakkavad. 2014.-2017. aastani hoidis IS end suuresti elus Süürias ja Iraagis kontrollitud territooriume rüüstades ja maksustades, kuid ilma selle allikata on allikate hinnangul rühmituse varud kiiresti kahanenud.