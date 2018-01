Türgi alustas Süüria kurdidele pealetungi

Süüria kurdide rahvakaitseüksus teatas, et Türgi on juba andnud Loode-Süüria Afrini küla pihta umbes 70 mürsulööki, kuid suurem Ankara välja kuulutatud rünnak on alles algamas.

Türgi territooriumilt lähtuv mürsutuli algas umbes keskööl ja kestis kuni tänase hommikuni. Türgi peab Süüria enklaavi kontrollivat kurdi rühmitust Türgis tegutseva kurdide separatistliku rühmituse pikenduseks.

Kaitseminister Nurettin Canikli ei soovinud täpsustada, millal operatsioon algab, vaid ütles, et rünnaku ajastamise kallal alles töötatakse. Eesmärk on ka minimeerida Türgi vägede kaotusi, lisas minister.

«Operatsioon on de facto piiriülese mürsutulega alanud,» märkis minister. «Kui ma ütlen «de facto», ei soovi ma sellega valet muljet jätta. See on alanud. Kõik Süüria põhjaosas tegutsevad terrorivõrgustikud ja elemendid elimineeritakse. Muud võimalust ei ole.»

Sõjaline tegevus ähvardab aga kasvatada pingeid Türgi ja USA vahel, mis on äärmusrühmituse Islamiriik vastases võitluses moodustanud liidu kurdide enamusega Süüria Kaitsejõududega.

Türgi on rahulolematu USA plaaniga moodustada Süüria põhjapiirile 30 000-pealine üksus, millest enamuse moodustaksid kurdidest võitlejad.

USA välisminister Rex Tillerson seletas, et kavas on hoopis toetada väljaõppega kohalikke jõude, kes aitasid piirkonda äärmusrühmituse Islamiriik (IS) käest tagasi võtta.

Türgi liidreid see ei rahuldanud. Peaminister Binali Yıldırım ütles, et Türgi on saanud viimase kolme päeva jooksul avaldusi, mis üksteisele vastu räägivad.

«USA peab segadused likvideerima ning muutma oma seisukohta rahu ja Türgiga suhete parandamise kasuks,» ütles ta.

Välisminister Mevlüt Çavuşoğlu ütles telekanalile CNN-Türk, et Türgi ei ole praeguse olukorraga rahul.

«Kas meie umbusk Ühendriikide suhtes jätkub? Jah,» sõnas ta ja lisas, et Washington ei ole täitnud lubadust võtta tagasi relvad, mis anti Süüria kurdidele Islamiriigiga võitluseks. Türgi väitel jõuavad need relvad lõpuks Türgis võitlevate kurdi mässuliste kätte.