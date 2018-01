Saksamaa saab antisemitismivoliniku

Saksa Liidupäev võttis vastu eelnõu, millega karmistatakse antisemitismi vastaseid seadusi. Antisemitismivoliniku ametikoha loomist pooldasid nii kantsler Angela Merkeli Kristlik-Demokraatlik Liit (CDU), Sotisiaaldemokraadid, Vabad Demokraadid kui Rohelised.

Paremäärmuslik AfD oli kavale vastu ja vasakpartei Die Linke puudus hääletuselt.

Antisemitismi vastases eelnõus märgitakse, et ehkki põhiline antisemitismi allikas on jätkuvalt paremäärmuslus, siis probleemi süvendab ka immigratsioon Lähis-Idast ja Põhja-Aafrikast.

Sotside asejuhi Kerstin Griesse sõnul on äärmiselt murettekitav, et üks koolides enim kasutatavaid solvanguid on «juut».

AfD liige Beatrix von Storch teatas aga, et peamised antisemitismi õhutajad on Saksamaal elavad moslemid, kes on kutsunud üles juutide süstemaatilisele väljasaatmisele. Vabade Demokraatide saadik märkis, et Stroch ignoreerib probleemi oma enda parteis.

CDU parlamendifraktsiooni juht Volker Kauder sõnas hommikuprogrammis «Morgenmagazin», et on häbiväärne, et juutide asutused vajavad pidevat politseikaitset ja rahva esindajad ei saa end ilma hirmuta avalikult juudina identifitseerida.