Johnson mängib mõttega ehitada Suubritannia ja Prantsusmaa vahele sild

Idee, mida Johnson esitles eilsel Londoni lähedal aset leidnud Prantsuse-Briti tippkohtumisel, võeti vastu nii viisakate diplomaatiliste peanoogutuste, naeru ja kulmukortsutustega. Meedia teatel olevat ta Macronile öelnud, et on naeruväärne, et kaks riiki on omavahel ühendatud vaid tühise rongiga.