USA uus strateegia: valmisolek sõjaks ning eeliste loomine Moskva ja Pekingi suhtes

Mattise strateegia taotleb USA sõjaliste eeliste «erosiooni» peatamisega, sõnas USA asekaitseminister Elbridge Colby ajakirjanikele. Mattis mõistab, et Hiina ja Venemaa on mitu aastat tegelenud oma sõjalise võimekuse ülesehitamisega, et esitada meie sõjalistele eelistele väljakutset, ütles aseminister.