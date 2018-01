Facebook soovib kasutajate arvamust uudisallikate usaldusväärsusest

Facebook korraldab kasutajatele vastavasisulise küsitluse, mille eesmärgiks on ebausaldusväärsete või valeuudiste vähendamine uudisvoos.

Facebooki juhi Mark Zuckerbergi sõnul jõudis sotsiaalvõrgustik järeldusele, et küsimine kasutajatelt on kõige objektiivsem lahendus.

"Liiga palju on tänapäeval sensatsiooniiha, valeinformatsiooni ja kallutatust. Sotsiaalmeedia võimaldab inimestel jagada informatsiooni kiiremini, kui kunagi varem ja kui me ei tegele nende probleemidega, siis me lõpetame nende võimendamisega," rääkis Zuckerberg.