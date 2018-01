Pildid: Türgi alustas rünnakuid kurdide vastu

Recep Tayyip Erdogan. FOTO: Kayhan Ozer/AP/Scanpix

«Afrini operatsioon on kohapeal de facto alanud,» ütles president televisioonis edastatud kõnes üksikasju täpsustamata. «Järgneb Manbij,» lisas riigipea viitega teisele kurdide kontrolli all olevale linnale Süüria põhjaosas.

Türgi väed on kaks päeva tulistanud YPG positsioone Afrini ümbruses ning mobiliseerinud Ankara-meelseid mässulisi Süürias kavandatud pealetungi toetama.

Türgi on viimastel päevadel saatnud kümneid sõidukeid ja sadu sõjaväelasi piirialadele. Samuti on kõrged ametnikud korduvalt hoiatanud selle eest, et pealetung võib alguse saada igal hetkel.

«Meile Manbij osas antud lubadusi ei täidetud, seega ei saa keegi öelda midagi, kui me teeme seda, mis vajalik,» teatas Erdoğan. Sellega viitas president USA varasemalt antud kinnitustele, et kurdide omakaitseväed (YPG) liiguvad Afrinist minema.

«Hiljem, samm sammult, puhastame meie riigi kuni Iraagi piirini sellest terrorikõntsast, mis püüab meie riiki piirata,» lisas Türgi president. Ta rõhutas, et Türgi hävitab terrorikoridori, mille YPG on loonud.

Binali Yildirim. FOTO: AP/SCANPIX

Peaminister Yıldırım teatas telepöördumises õhurünnakute algusest: «Meie relvajõud on alustanud õhukampaaniat (YPG) elementide hävitamiseks.»

AFP korrespondendi teatel nägi ta kaht Türgi sõjalennukit andmas õhulööke Süüria territooriumil. Samal ajal alustasid Ankara-meelsed Vaba Süüria Armee (FSA) mässulised liikumist Afrini piirkonda, mis oli YPG kontrolli all, edastas uudisteagentuur Anadolu.

Türgi relvajõud teatasid, et maavägede ja õhujõudude opeatsioon Oliivioks algas kell 14.00 GMT ja see on suunatud YPG võitlejate ja äärmusrühmituse Islamiriik (ISIS) džihadistide vastu. Teadaandes rõhutati, et operatsioon austab Süüria territoriaalset terviklikkust.