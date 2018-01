Briti teismeline sai tähtsaid ametnikke kehastades teavet USA salajaste operatsioonide kohta

Lisaks sai Gamble ligipääsu USA justiitsministeeriumi võrgustikule ning tutvus seal kohtudokumentidega. Prokuröride sõnul tunneb Gamble sümpaatiat Palestiina vastu ja on vastu sellele, et USA tapab süütuid tsiviilisikuid.

Kummalise juhtumi tõttu on esitatud küsimusi poisi vaimse tervise kohta. Nimelt arvatakse, et poiss ei saa oma tegude tõsidusest aru autismi tõttu.

Psühhiaater Steffan Davies on veendunud, et Gamble kannatab autismi käes. Doktori sõnul kasvas poiss sisuliselt üles oma magamistoas, veetes väga palju aega internetis ja saades sealt informatsiooni. «Tal on mustvalge arusaam ja ta näeb kõike pigem arvutimänguna, kus on head ja pahad. Ta üritas heaks teha seda, mida enda arvates ebaõiglusena nägi,» sõnas Davies.