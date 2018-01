Merkel avaldas toetust dialoogi jätkamisele ELi ja Türgi vahel

Merkel ütles Sofias pressikonverentsil, et «meil peavad olema korrapärased suhted Türgiga».

Merkel arutas Sofias Bulgaaria valitsusjuhi Bojko Borisoviga ELi eesistumisega seotud teemasid. Bulgaaria on 1. jaanuarist pool aastat ELi eesistuja.

Merkeli sõnul on eesistumise moto «ühtsena oleme tugevad» see, «mida me kõik Euroopa Liidus vajame».