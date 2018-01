Austria siseminister andis korralduse piirikaitseüksuse loomiseks

Täpsemalt on tegu politsei tugiüksusega, mis suudaks vajaduse korral piiripunkti kindlustada ja seal isikuid tuvastada. «Inimeste edasi viipamine enam ei kordu,» viitas Kickl 2015. aasta rändekriisile. Sajad tuhanded migrandid rändasid läbi Austria, et jõuda Saksamaale ja teistesse riikidesse. Samuti esitati Austriale rekordiliselt palju asüülitaotlusi.

FPÖ on Austria uues valitsuses noore kantsleri Sebastian Kurzi juhitavate konservatiivide koalitsioonipartneriks. Kuigi FPÖ on minevikus olnud seotud mitmete natsiskandaalidega, on nüüdseks erakonna retoorika muutunud ja Euroopa Liidu suhtes on võetud sõbralikum joon. Siiski ollakse teravalt vastu immigratsioonile.