Mehhikos tapeti mullu rekordiliselt palju inimesi

Kui 2016. aastal tapeti Mehhikos iga 100 000 elaniku kohta 16,80 inimest, siis mullu oli see näitaja 20,51.

Mehhiko on hädas narkovägivallaga, mille tagajärjel on elu jätnud umbes 200 000 inimest sestsaadik, kui endise presidendi Felipe Calderoni kabinet 2006. aasta detsembris sõjalise uimastivastase operatsiooni välja kuulutas.

Kriitkute hinnangul on see üksnes suurendanud mõrvade ja rünnakute hulka.

Andmetest ei selgu, kui suur osa tapmistest on seotud organiseeritud kuritegevusega, kuid ekspertide hinnangul suurem enamus, sest valdavalt on veretööd aset leidnud piirkondades, kus narkokartellid aktiivselt tegutsevad, nagu lõunaosariik Guerrero ja idaosariik Veracruz.

Analüütikute hinnangul on see seotud hulga uute rakukeste tekkega pärast suuremate narkokartellide juhtide kinnivõtmist.

Kuritegelikud rühmitused on ka mitmekesistanud oma tegevust kütusesmugeldamise, väljapressimise ja inimröövidega.

See samm tõi kaasa inimõigusorganisatsioonide kriitika. ÜRO inimõigusjuht Zeid Ra'ad Al-Hussein ütles varem sel kuul, et see võib nõrgestada tsiviilvõimude motivatsiooni täieliku vastutuse võtmiseks õiguskorra tagamisel.