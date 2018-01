USA kaitseminister suundus visiidile Indoneesiasse ja Vietnami

"Me jagame Vaikset ookeani - see on ookean, mis on saanud nime rahu järgi - ja me tahame näha selle jäämist rahumeelseks, et kõik riigid, kes seda kasutavad ja siin elavad, oleksid õitsvad," ütles Mattis ajakirjanikele lennul Aasiasse.