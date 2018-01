Prantsusmaa loobus püüdlemast 2025. aasta maailmanäituse korraldajaks

President Emmanuel Macron oli varem andnud plaanile toetuse, öeldes, et see annab Prantsusmaale võimaluse panustada uutesse globaalsetesse ambitsioonidesse.

Pariisi regionaaljuht Valerie Pecresse taunis otsust, öeldes, et see langetati kiirustades. Ta märkis, et peaminister oli "ühepoolselt otsustanud, et majandusmudel seda ei võimalda".