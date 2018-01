Hiina rannikul uppunud tankeri leke on kolmekordistunud

Panama lipu all sõitnud Sanchi- nimeline tanker põrkas 6. jaanuaril Shanghaist umbes 257 kilomeetrit ida pool kokku Hiina kaubalaevaga. Kokkupõrke põhjused on seni selgusetud. Sanchi veetud naftakondensaat ei moodusta tavapärast õlilaiku veepinnal, kuid on samuti äärmiselt mürgine ja ohtlik mereelule ning seda on märksa raskem veest kokku koguda.