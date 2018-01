Pildid ja video: USA saatkond Jeruusalemmas avatakse järgmise aasta lõpuks

Netanyahu tänas Pence´i USA presidendi Donald Trumpi ajaloolise tunnustuse eest Jeruusalemmale ning kinnitas, et Ameerika-Iisraeli liit ei ole kunagi olnud tugevam.

Pence ütles tervitustseremoonial, et on tänulik võimaluse eest esindada Trumpi ning märkis, et otsus tunnustada Jeruusalemma Iisraeli pealinnana loob võimaluse liikuda heas usus edasi Iisraeli ja Palestiina Omavalitsuse läbirääkimistega.