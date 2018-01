Puigdemont: me ei alistu hoolimata Madridi ähvardustest

«Vaatamata Madridi ähvardustele, ei anna me alla autoritaarsusele,» ütles Puigdemont Taanis Kopenhaageni ülikoolis peetud kõnes. «Varsti moodustame me uue valitsuse,» jätkas Puigdemont, «aeg on lõpetada nende rõhumine ja leida Katalooniale poliitiline lahendus.»