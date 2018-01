Süüria kurdid: Türgi pealetung on selge toetus ISISele

«See barbaarne rünnak on selge toetus Daeshi terroriorganisatsioonile (ISISe teine nimi - toim),» märkisid Süüria Demokraatlikud Jõud (SDF), kes etendasid mullu otsustavat rolli piirkonna vabastamisel äärmusrühmituse ISIS kontrolli alt.

«Rahvusvaheline koalitsioon, meie partner terrorismivastases võitluses, kellega me pidasime koos auväärseid lahinguid, teab hästi, et Türgi sekkumine muudab meie lõpliku võidu sisutühjaks. Seetõttu kutsume koalitsiooni täitma oma kohust meie ja Afrini inimeste vastu,» teatas SDF.

Kurdid ja teised regiooni jõud on pikka aega süüdistanud Ankarat ISISe esiletõusu toetamises.

Aktivistid teatavad kümnetest ohvritest

Kolm päeva kestnud sõjategevuses Süüria Afrini piirkonnas pärast on Türgi sõjalise operatsiooni käigus saanud surma 54 kurdivõitlejat ja Ankara-meelset ülestõusnut, teatasid aktivistid täna.

Hukkunute seas on 26 kurdivõitlejat Süüria Demokraatlikest Jõududest (SDF), mis on kontrollinud Türgiga piirnevat piirkonda, teatas vabaühendus Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus, mille juhi Rami Abdel Rahmani sõnul hukkusid paljud neist Türgi õhurünnakutes.

Keskuse andmeil on elu jätnud ka 19 Ankara-meelsete Süüria ülestõusnute võitlejat ning lahinguväljalt on leitud veel üheksa tuvastamata surnukeha.

Tsiviilohvrite arv on 24, ütles Abdel Rahman, kelle sõnul hukkus kaks tsiviilisikut kurdide tules ja ülejäänud Türgi suurtükitules ja õhulöökides. Ankara on eitanud süüd tsiviilisikute surmas.

EL väljendas muret

Mogherini on enda sõnul mures peamiselt kahel põhjusel. «Üks puudutab humanitaarvaldkonda - me peame tagama humanitaarabi ligipääsu tsiviilelanikkonnale ja selle, et inimesed ei kannata sõjategevuse tõttu kohapeal,» lausus Mogherini.