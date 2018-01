Eesti hagijas lasi Venemaal oma peremehe maha

Saratovi oblasti uurimiskomitee pressiesindaja sõnul algatati juhtunu uurimiseks kriminaalmenetlus, kuid esialgsetel andmetel viitab kõik sellele, et tegemist oli õnnetusega. «Hukkunud jahimees oli kaine, tal oli kehtiv jahirelva luba ning tegemist oli kogenud jahimehega,» ütles pressiesindaja.

Eesti hagijas on ainus jänese-, rebase- ja ilvesejahiks mõeldud koeratõug. Tegemist on ainsa Eestis aretatud koeratõuga. Eesti hagijat hakati aretama 1947. aastal, kui NSV Liidu rahvamajanduse ministeerium otsustas, et igal liiduvabariigil peab olema oma tõug.