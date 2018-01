Belgias süüdistatakse vaimulikku vähemalt kümne inimese mõrvas

61-aastane Ivo Poppe töötas 20 aastat Menini linnas asuvas kliinikus õena. 2014. aastal peeti Poppe kinni, kuna ta väitis oma psühhiaatrile, et ta on korraldanud eutanaasia kümnetele inimestele, muu hulgas ka oma 89-aastasele emale, lastes nende veenidesse õhku.

Kui ülekuulamisel tunnistas Poppe oma süüd, öeldes, et ta tegi seda kaastundest ja ohvrite piinade lõpetamiseks, siis hiljem on ta süüdistusi eitanud. Uurijad kahtlustavad, et mehe käe läbi võis surra märksa rohkem inimesi.