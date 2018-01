Schumer: demokraadid hääletavad valitsuse tööseisaku lõpetamise poolt

«Me hääletame täna valitsuse tööseisaku lõpetamise üle, et jätkata läbirääkimisi globaalse kokkuleppe üle sadade tuhandete immigrantide saatuse üle, kes saabusid USA-sse lastena ja kes kaotavad peagi kaitse väljasaatmise eest,» sõnas ta.

Senati vabariiklaste juht Mitch McConnell ütles varem, et loodab jõuda demokraatidega kokkuleppele immigratsiooni, piirijulgeoleku, katastroofiabi, sõjaväe rahastamise ja teiste teemade üle 8. veebruariks.

Esindajatekoja vabariiklasest spiiker Paul Ryan ütles esmaspäeval, et kui senat kiidab heaks ajutise kulutuste eelnõu valitsuse töö jätkamiseks 8. veebruarini, kiidab selle heaks ka esindajatekoda.

Senati demokraadid blokeerisid meetme, millele esindajatekoda häältega 230-197 oma heakskiidu andis ja mille eesmärk on hoida valitsusasutuste uksed avatuna ja sajad tuhanded riigitöötajad tööl 16. veebruarini, et anda Valgele Majale ja kongressile rohkem aega lahendada vaidlusi immigratsiooni ja eelarve üle, millega on maadeldud juba kuid.