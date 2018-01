Raport: ÜRO rahuvalvejõud peavad muutma oma tegutsemisviisi

Soovitused esitas detsembris ÜRO peasekretärile Antonio Guterresele ekspertrühm, keda juhtis Brasiilia kindralleitnant Carlos Alberto dos Santos Cruz, endine ÜRO rahuvalvejõudude komandör Haitil ja Kongo DV-s.

"ÜRO ning sõjaväelasi ja politseinikke andvad riigid peavad kohanema uue reaalsusega: sinine kiiver ja ÜRO lipp ei paku enam "loomulikku" kaitset," märgiti raportis.

"Kahjuks ei mõista vaenulikud jõud teist keelt kui jõudu. Heidutamiseks ja rünnakute tagasilöömiseks ja ründajate võitmiseks peab ÜRO olema tugev ja mitte kartma kasutada vajaduse korral jõudu," soovitati raportis.

Alates 2013. aastast on ÜRO rahuvalvemissioonidel vägivallaaktide tõttu surma saanud 195 sinikiivrit, mida on rohkem kui ühelgi varasemal viieaastasel perioodil. Eelmisel aastal hukkus 56 rahuvalvajat, mis on kõrgeim näitaja alates 1994. aastast.

"Need numbrid on kaugel normaalsest või aksepteeritavast riskitasemest," märgiti raportis. "Midagi tuleb teha, et seda trendi muuta."

Raportis öeldi, et ÜRO rahuvalvajad on liiga tihti "kaitsepositsioonil" ning nad peaksid hoopis "haarama initsiatiivi, et neutraliseerida ja likvideerida" ohud oma julgeolekule.

Raportis soovitati, et ÜRO hakkaks välja vahetama ametnikke, kontingente ja üksusi, kellel puudub võimekus oma mandaati ellu viia.

Dokumendis kutsutakse ka tugevdama missioone erivarustusega.

Kõige ohtlikumad on missioonid Aafrikas. Alates 2013. aastast on ÜRO missioonil Malis surma saanud 91 inimest, veel 29 Kesk-Aafrika Vabariigis ja 26 sõjast haaratud Sudaani Darfuri piirkonnas.