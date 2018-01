Kas britid nõustusid Brexiti üleminekuperioodil järgima Norrale sarnaseid tingimusi?

Anonüümsust palunud ametnik ütles, et üleminekuperioodil kehtiksid Suurbritanniale ELis Norrale sarnased tingimused, mis tähendab, et leppida tuleks kõigi ELi reeglitega, kuid õigust neid kujundada ei ole. Ta lisas, et britid ei vaielnud tingimustele vastu. Muuhulgas peaks London leppima ka vaba liikumise, ühisturu ja Euroopa Kohtu jurisdiktsiooniga.

Elmar Brok, kes on samuti Euroopa Parlamendi Brexiti-grupi liige, ütles et ei näe muud varianti, kui Norra lepe. Ta lisas, et Euroopa Parlament väljastab ametliku seisukoha märtsis. «Me liigume ametliku ettepaneku suunas, seal saab seisma, et see peaks olema Norra leppele sarnane.»