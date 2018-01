Film: Leningradi blokaad andis Putinile kuldse geeni

Eleonora Lukjanova vändatud linateos tõstatab küsimuse, miks on suur osa Peterburi elanikest koondunud ühte käitumuslikku gruppi, ilma, et neil oleks teadaolevaid ühiseid esivanemaid. Vastu on loomulikult see, et kõigil blokaadis ellujäänutel on tekkinud sama geenimutatsioon.