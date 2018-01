«Unistajad» seiskasid Ühendriikide valitsusasutuste töö

Liikumise eesmärk on pöörata tähelepanu tuhandetele dokumentideta immigrantidele, kelle nende vanemad on lastena Ameerika Ühendriikidesse toonud ja kelle tulevik USAs on Donald Trumpi presidendiks saamisega sattunud kahtluse alla. «Unistajaid», keda ähvardab Ühendriikidest väljasaatmine, on umbes 700 000.