USA senat kiitis heaks Powelli saamise keskpanga juhiks

Senat kiitis 64-aastase Powelli kandidatuuri heaks 85 poolt- ja 12 vastuhäälega. Powell asub föderaalreservi juhtima veebruaris, mil lõpeb Janet Yelleni ametiaeg. USA president Donald Trump on öelnud, et Powellil on tarkust ja juhtimisoskust, et juhtida USA majandust läbi igasuguste väljakutsete.