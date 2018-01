Prantsusmaa vanglates toimuvad tavatud rahutused

Protestilaine algatasid ametiühingud, kes heidavad valitsusele ette, et see ei tee midagi takistamaks islamiäärmusluse ja vägivalla levikut ülekoormatud vanglates.

Vanglatöötajate esindajatega kohtus ka Prantsuse justiitsminister Nicole Belloubet, kuid see kokkusaamine lõppes tulemusteta. Ametiühingud süüdistasid ministrit, et ta ei võtnud arvesse ühtegi konkreetset ettepanekut. Läbirääkimised jätkuvad.

Reutersi teatel on kinnipeetavate arv Prantsuse vanglates kahekordistunud võrreldes 1970ndate aastatega ning nüüd on trellide taga u 70 000 inimest. See näitaja on üks Euroopa kõrgemaid.