CIA laob Põhja-Korea kohta kaardid lauda

CIA direktor Mike Pompeo teatas eile, et ta ei hakka avalikult arutama ennetava tuumalöögi võimalikkust ega selle võimalikku ulatust, kuid märkis, et agentuur töötab Trumpile esitatavate tegevuskavade väljatöötamise nimel.

«Me töötame välja võimalikke tegevuskavasid, et presidendil oleks täiemahuline võimaluste valik. President on pühendunud selle küsimuse lahendamisele diplomaatilisel teel,» sõnas Pompeo.

CIA juhi sõnul on eesmärk vältida sõjategevuse puhkemist, kuid luureperspektiivist on oluline kindlustada, et president oleks teadlik kõikidest võimalustest ja lähtuks oma otsustes kogu saadaolevast informatsioonist.