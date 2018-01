Luure: Soome islamivõitlejaid võib olla rohkem kui arvame

Supo eriuurija Pekka Hiltunen sõnas, et Soomest Iraaki ja Süüriasse võitlema läinud islamiäärmuslaste hulk võib olla tegelikkuses 100 kuni 120 protsenti varem arvatust suurem.

Hiltuneni sõnul võisid äärmuslased lõpetada konfliktitsoonides ilma, et luure oleks nad identifitseerinud.

Supo on kinnitanud, et nende andmetel lahkus Süüriasse ja Iraaki kohalikesse relvakonfliktidesse võitlema 80 inimest, kuid nüüd arvatakse, et see arv võib olla pigem saja ringis.

«Mida suurem arv, seda tõenäolisem see tundub. Kuid see on tõenäoliselt mitukümmend protsenti suurem kui 80 inimest,» sõnas Hiltunen eile Yle poliitikaprogrammis.

Eriuurija rõhutas, et välja käidud arvu näol on tegu tema isikliku hinnanguga.

Varem on supo väitnud, et Soomesse on naasnud umbes 20 Süürias ja Iraagis äärmusrühmituse ISIS ridades võidelnud isikut. Hiltunen keeldus otsest arvu kommenteerimast, samuti ei soovinud ta spekuleerida, kui palju pereliikmeid nendega koos reisis.