Saksa poliitikud kutsuvad lõpetama Türgile relvade eksportimise

Mitmed Saksa poliitikud on kutsunud valitsust üles lõpetama relvade tarnimise Türgile, kuna on selgunud, et Saksamaal valmistatud tanke kasutatakse sõjategevuses Loode-Süüria kurdide vastu.

Türgi operatsioonis Afrini regioonis on tapetud vähemalt 260 Süüria kurdi ja Islamiriigi võitlejat ning sõjategevus on sundinud 5000 inimest kodust pagema.

Kui Saksa meediasse jõudsid teated, et rünnakutes kasutatakse Saksa tanke, aktiviseerusid vastuolulise operatsiooni vastased hääled veelgi. Türgi sõjategevust Süürias on kutsunud kontrolli all hoidma ka USA riigipea Donald Trump ja Prantsusmaa president Emmanuel Macron.

Ankara on juba kuid soovinud, et Saksamaa oma Leopard-2 tanke parema soomuse ja kaitsesüsteemidega kaasajastaks. Varem arvati, et raskerelvastust kasutatakse ainult võitluses Süüria Islamiriigi vastu.

Hiljutised teated näivat kinnitavad, et Saksamaa kaalubki Türgile müüdavate tankide kaasajastamist. Otsust on kritiseerinud nii parem- kui vasakpoolsed poliitikud.

Angela Merkeli Kristlike Demokraatide ridadesse kuuluv Saksa parlamendi välisasjade komisjoni esimehe Norbert Röttgeni sõnul on ilmselge, et Saksamaa peaks tankide kaasajastamisest keelduma.

Türgi alustas laupäeval Süürias Afrini piirkonnas sõjalist operatsiooni Kurdi Rahvakaitsejõudude (YPG) vastu ja saatis päev hiljem üle piiri maaväed. Türgi näeb Kurdi Demokraatlikus Ühtsusparteis (PYD) ja selle relvastatud tiivas YPG-s terroriste, kes on seotud keelatud Kurdistani Töölisparteiga (PKK).