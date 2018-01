ÜRO erisaadik: Süüria rahukõnelused Viinis toimuvad kriitilisel hetkel

ÜRO Süüria erisaadiku Staffan de Mistura sõnul langeb neljapäeval Viinis algav Süüria rahukõneluste järjekordne voor "kriitilisele hetkele".

"Olen kahtlemata optimistlik, et sest see on sellistel hetkedel ainus võimalus," ütles de Mistura kolmapäeval. "See on väga kriitiline hetk."

Erisaadiku sõnul on Viini kaheks päevaks läbirääkimisi pidama tulnud "täiemahuline delegatsioon" nii opositsioonilt kui ka Süüria valitsuselt.

Kahepäevased kõnelused Austria pealinnas järgnevad kaheksale suuresti eduta jäänud läbirääkimisvoorule Genfis, mille käigus vaenupooled keeldusid omavahelisest otsesuhtlusest.

Prantsuse välisminister Jean-Yves Le Drian peab Viini-kõnelusi "viimaseks võimaluseks" leida ligi seitse aastat kestnud sõjale poliitiline lahendus. "Poliitilise lahenduse väljavaade puudub, välja arvatud ja see on viimane lootus, homme Viinis algav kohtumine, mida juhib ÜRO ja kus on kohal kõik huvipooled," ütles ta.

Prantsuse välisminister märkis ka humanitaarolukorra arvestatavat halvenemist Afrinis, kus Türgi väed on pealetungil Kurdi Rahvakaitseüksuste (YPG) vastu, ning Idlibis ja Ida-Ghoutas.

Süüria peamise opositsiooniühenduse Rahvuskoalitsioon (SNC) esimees Nasr al-Hariri ütles kolmapäeval Viinis, et järgmised kaks päeva kujuneb "tõsiseks proovikiviks kõigile pooltele".

Viini-kõnelustele järgneb Venemaa, Türgi ja Iraani toetusega Süüria rahukonverents Venemaal Sotšis 30. jaanuaril.

SNC ei ole oma osalemist kongressil veel kinnitanud, Süüria valitsuse delegaadid on oma osalemist kinnitanud.