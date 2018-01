Trumpi sõnul võivad nn unistajad kodakondsuse saada 10-12 aasta pärast

President Donald Trump ütles kolmapäeval, et on valmis toetama kokkulepet demokraatidega, mis annaks lapsena Ühendriikidesse saabunud immigrantidele ehk nn unistajatele kodakondsuse 10-12 aasta pärast.

Kongressi vabariiklased ja demokraadid on pidanud nn DACA-programmi saatuse üle läbirääkimisi juba kuid ning Valge Maja äsjane avaldus näib märkivat tähtsat arengut kõnelustel.

"See juhtub mingil hetkel tulevikus 10 kuni 12 aasta jooksul," ütles Trump Valges Majas ajakirjanikele unistajatele kodakondsuse andmise kohta.

Trump teatas septembris, et tühistab DACA, aga annab kongressile kuus kuud aega asendusmeetme väljatöötamiseks.

Immigratsioon on Kapitooliumi künkal üks peamisi pingeallikaid kahe partei vahel ning just erimeelsused DACA-programmi saatuse üle põhjustasid äsjase kolmepäevase valitsuse tööseisaku.

"Pärast kongressi aastakümnetepikkust tegevusetust on aeg tegutseda koos, et see küsimus viimaks lõplikult lahendada," lausus Sanders ajakirjanikele.