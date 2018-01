Trump soovib eriprokurörile vande all tunnistusi anda

USA president Donald Trump teatas kolmapäeval, et soovib anda oma kampaaniameeskonna ja Venemaa võimalikku kokkumängu presidendivalimistel uurivale eriprokurör Robert Muellerile vande all tunnistusi.

"Ma ootan seda ja mulle meeldiks teha seda niipea kui võimalik kooskõlastatult oma advokaatidega," ütles Trump Valges Majas ajakirjanikele eriprokurörile tunnistuste andmise kohta. "Ma teeksin seda igal juhul vande all."

Vastates küsimusele, millal intervjuu võib aset leida, ütles president, et ei tea täpselt. "Eile rääkisid nad kahest või kolmest nädalast," sõnas ta.

Tegemist on esimese korraga, kui Trump on lubanud sõnaselgelt teha koostööd Muelleriga, kelle juhitavat uurimist ta on korduvalt "libauudiseks" nimetanud.