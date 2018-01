Soome võib julgeolekuolukorra tõttu kiirkorras põhiseadust muuta

Häkkänen ütles eelmisel nädalal, et muudatuste vajaduse tingisid muutused Soome julgeolekuolukorras ja soov astuda vastu võimalikele riiklikku julgeolekut ähvardavatele tegevustele. Need kaks asja kokku tekitasid eriolukorra, mis vältimatult nõuab põhiseaduse muutmist kiirkorras, ütles ta.

Opositsioonis olev Sotsiaaldemokraatlik Partei (SDP) ütleb, et esmalt tuleb kaaluda, kui suur on kiirmenetluse ajasääst. SDP on suurim opositsioonierakond ning valitsus vajab selle toetust, et saada kokku põhiseaduse kiirkorras muutmiseks vajalik saadikute arv.