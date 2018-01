Briti eliit rõvetses heategevusüritusel teenindajatega

Külalised olid tüdrukutele käsi seelikute alla toppinud ja üritanud neid purju joota. Üks seitsmekümnendates aastates ärimees olevat 19-aastase neiu käest küsinud, kas too on juhuslikult prostituut ning sooviks talle teenuseid osutada.

«Mind katsuti korduvalt ja tean, et seal olid kümned võõrustajad, kelle sõnul juhtus nendega sama,» sõnas FT reporter Madison Marriage. Tema sõnul oli kõige hullema intsidendina üks võõrustajatest väitnud, et keegi külalistest olevat õhtusöögi ajal oma suguelundi välja võtnud ja seda talle eksponeerinud.

Pärast rõveduste päevavalgele tulekut teatas Presidents Club, et paneb oma uksed kinni ja annab kõik oma raha lastega tegelevatele heategevusorganisatsioonidele. Väidetavalt kogus Presidents Club alates 1980. aastatest kokku umbes 23 miljonit eurot. Mitmed Presidents Clubilt annetusi saanud asutused teatasid, et tagastavad saadud raha.

Peaminister Theresa May kõneisiku sõnul ei olnud Johnson andnud nõusolekut ürituse toetamiseks ja ei teadnud lõunasöögist midagi. Ka Inglise Pank teatas, et õhtusöök Carneyga oli oksjonile pandud ilma kuberneri teadmata.

Üritusel osales ka vähemalt üks May valitsusega seotud isik. Patuoinaks oli laste- ja perekonnaministri asetäitja Nadhim Zahawi. May kõneisik üritas olukorda siluda ja väitis, et Zahawi oli end ebamugavalt tundnud ja ürituselt lahkunud hetkel, mil külalistele võõrustajaid tutvustati. Hiljem lubas minister Twitteris, et ei külasta enam kunagi üritust, mis on mõeldud vaid meestele.