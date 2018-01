Läti allkirjastas 2016. aastal Istanbuli konventsiooni, mis on Euroopa Komisjoni algatus naistevastase koduvägivalla vähendamiseks. Dokumenti pole seni ratifitseeritud ning tundub, et tulevaste parlamendivalimiste ja katoliku kiriku poliitikasse sekkumise valguses ei leia see kinnitust ka sellel aastal.