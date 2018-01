Bloomberg: Läti lõikab naabrite alkoholipoliitikast kasu

Bloomberg nimetab Balti riike maailma suurimate alkoholitarbijate koduks. «Balti riikide valitsused mõtlesid, et vähendavad joomist ja teenivad kasu alkoholi maksustamisega. Ainuke probleem oli, et nad ei koordineerinud tegevust,» kirjutas Bloomberg.

«Kui Eesti ja Leedu tõstsid aktsiisi, siis naaberriik Läti oli aeglasem. Tulemus? Lätti liikus laviin januseid ja nende eelarve sai tõuke.» Öeldakse ka, et Eesti on hädas vastupidise tulemusega ja kõrgemate maksude tõttu ei soovita enam kodumaalt alkoholi osta.

Swedbanki Läti peaökonomist Martins Kazaks ütles Bloombergile, et Läti ja Eesti piirile on tekkinud mitmeid uusi alkoholipoode.

Tuuakse välja, et eestlaste jaoks on Lätist alkoholi ostmine igati arusaadav, sest kui Tallinnas maksab 0,7 liitrine pudel Tullamore Dew viskit 23.99 eurot, siis Riias saab samasuguse pudeli kätte 15,69 euro eest. «Küllaltki lühikesi vahemaid läbivad ostlejad saavad koju minna autotäitega õlle, veini ja kange alkoholiga,» kirjutab Bloomberg.

Väljaande teatel on Eesti viimase viie aasta jooksul alkoholiga seotud makse 60 protsendi võrra tõstnud. Samas tuuakse välja, et Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) teatel kõige rohkem alkoholi tarbivad leedulased on paremini hakkama saanud ja alkoholilt teenitav tulu on seatud eesmärgid ületanud. Seda hoolimata Leedu otsusest aktsiis viimase aasta jooksul kahekordistada.