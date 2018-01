Austria valitsuserakond sattus taas natsiskandaali

Päevavalgele tuli ühe Austria korporatsiooni laulik, mis sisaldab holokausti ülistavaid laulukesi. Raamatus on mitu teost, mis on antisemiitliku ja rassistliku sisuga ning kiidavad natside tehtud koledusi.

FPÖ lõid 1950. aastatel endised natsid, aga erakond on üritanud end antisemitismist distantseerida. Varem on Kurz FPÖga koalitsiooni moodustamist kaitsnud ja öelnud, et erakonda tuleks hinnata nende praeguste tegude järgi ja mitte selle põhjal, mida nad ajaloos teinud on.