Saksamaa tahab, et NATO arutaks Türgi sõjalist operatsiooni Süürias

Välisminister Sigmar Gabriel ütles, et Berliin peatas ajutiselt kõik relvatehingud Türgiga ning palus NATO peasekretäril Jens Stoltenbergil arutada alliansis olukorda Süürias ja selle põhjaosas.

«Oleme Prantsusmaaga pühendunud eskalatsiooni peatamisele ja humanitaarorganisatsioonidele ligipääsu tagamisele ning tsiviilelanike kaitsmisele. Viimane on meie prioriteet,» ütles Gabriel.

Samas rõhutas Gabriel, et rahu ja stabiilsuse tagamiseks ei tohi tekitada suuremat sõjalist konflikti. Ta lisas, et nad olid Saksa kantsleri Angela Merkeliga kokku leppinud, et edasisi otsuseid selles valdkonnas enne uue koalitsiooni moodustamist vastu ei võeta. Uue koalitsiooni moodustamisega saadakse tõenäoliselt ühele poole märtsi lõpuks.