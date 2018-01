USA teletäht Oprah eitas presidendiks kandideerimise kavatsust

"See ei ole minu jaoks," ütles Oprah.

Ühendriikides pälvis avalikkuse suure tähelepanu Winfrey Hollywoodis Kuldgloobuste jagamisel peetud kõne ja seejärel on oletatud, et naine võib tahta presidendiks kandideerida.

USA president Donald Trump ütles mõned nädalad tagasi, et talle on alati meeldinud näitlejanna ja telesaatejuht Oprah Winfrey, kuid arvatavasti naine siiski ei kandideeri tema vastu 2020. aasta presidendivalimistel.

"Ma arvan, et ma võidaks valimistel Oprahi ja see oleks väga lõbus kampaania. Mulle meeldib Oprah . Ma tunnen teda väga hästi ja sellepärast ma ei usu eriti, et ta kavatseb järgmistel valimistel kandideerida," ütles Trump.