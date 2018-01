NYT: Trump tahtis eriprokurör Muelleri suvel vallandada

McGahn oli Trumpile öelnud, et ei edasta korraldust justiitsministeeriumile, ütles New York Times viitega neljale inimesele, kes oli presidendi nõudmisega kursis.

Trump väitis tookord, et Mueller ei saa olla õiglane, kuna tal oli vaidlus golfiklubi liikmemaksu üle, mis Mueller oli võlgu Trumpi golfiklubile Sterlingis. Presidendi sõnul oli Muelleril ka huvide konflikt, kuna ta töötas sama õigusfirma heaks, mis esindas Trumpi väimeest ja nõunikku Jared Kushneri.

Trump teatas kolmapäeval, et on valmis andma oma kampaaniameeskonna ja Venemaa võimalikku kokkumängu presidendivalimistel uurivale Muellerile vande all tunnistusi.