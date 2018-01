Briti kaitseminister hoiatas Venemaa vandenõu eest

Williamson ütles intervjuus Daily Telegraphile, et energiasektoris toimub Moskva poolt luuretegevus ja üritatakse leida nõrkusi. Energiavarustuse äralõikamine võib ministri sõnul tekitada riigis täieliku kaose. Tema hinnangul on tegu reaalse ohuga, millega Suurbritannia hetkel silmitsi seisab.

Briti relvajõudude ülem Nick Carter on varem hoiatanud, et Suurbritannial on raskusi Venemaa võimekusega sammu pidamisega.